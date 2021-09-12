Турецкий журналист Орчун Гектюрк предрек Франции поражение в Африке

Африканские государства сегодня проявляют беспрецедентную решимость в борьбе за освобождение от неоколониальной политики Франции, заявил турецкий журналист Орчун Гектюрк.

По его словам, Франция оказалась в крайне неудобном положении. Африканские авантюры помогали ей сохранять позиции на мировой арене, где Россия, Китай и Турция стремительно наращивают свое влияние. Но африканцы дали понять, что больше не хотят удовлетворять хищнические аппетиты бывшей метрополии. Как следствие, на континенте пронеслась волна свержений ставленников Парижа.

«В феврале 2019 года в Алжире произошла революция, положившая конец 40-летнему периоду неолиберальной политики. В августе 2020-го в Мали свергли поддерживаемых Францией президента, кабинет министров и начальника Главного штаба», — приводит слова журналиста Федеральное агентство новостей.

На этом фоне Гектюрк предостерег Францию от новых попыток дестабилизации обстановки в Африке. Такие инсинуации не принесут Елисейскому дворцу ожидаемого результата и лишь приблизят его неизбежное поражение. По словам публициста, «сегодня страны Африки сильнее, чем когда-либо». Теперь у них есть шанс добиться уважения национального суверенитета и освобождения от гнета Франции.