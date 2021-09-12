Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность политической интеграции России и Белоруссии в теории. Об этом он сообщил журналистам.

Представитель Кремля отметил, что интеграция возможна в том случае, если она будет отвечать интересам обоих государств. Пресс-секретарь президента прокомментировал также союзные программы России и Белоруссии. По его словам, в них «нет ничего за пазухой».

Программы призваны сделать жизнь россиян и белорусов лучше, уточнил Песков. Такой комментарий пресс-секретарь главы государства дал после встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась 9 сентября в Москве.