СК РФ: все пассажиры приземлившегося в тайге L-410 выжили

Пассажиры борта L-410, который совершил жесткую посадку в Иркутске, остались живы. Такие предварительные данные сообщили в СК России.

Следственный комитет поделился сведениями о выживших пассажирах самолета L-410. Воздушное судно следовало из Иркутска в Казачинское. Экстренные службы ранее сообщили РИА Новости, что на борту находятся 14 человек, из которых двое — члены экипажа. Один из пассажиров смог дозвониться родственникам.

Борт загорелся при посадке и упал в тайгу. Несколько человек получили ранения, некоторым удалось самостоятельно выбраться из салона самолета. Спасатели подключились к работе на месте происшествия. Вертолет Ми-8 МЧС вылетел из Иркутска.