СК выясняет обстоятельства ЧП с пассажирским самолетом в Иркутской области

Следственный комитет приступил к расследованию уголовного дела, которое было заведено после жесткой посадки пассажирского лайнера L-410 в Иркутской области.

ЧП произошло в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. Воздушное судно жестко приземлилось, после чего загорелось.

На борту самолета находились 14 человек, в числе которых два члена экипажа. Согласно предварительной информации, четверо выжили, один пострадал, другие 11 пассажиров оказались зажатыми в салоне.

В МЧС России подтвердили факт произошедшего, сообщает ТАСС. Обстоятельства ЧП в настоящий момент выясняются.