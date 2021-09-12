Прокуратура выясняет обстоятельства жесткой посадки самолета под Иркутском

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки двухмоторного пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

По результатам проверки надзорным органом будет принято процессуальное решение.

Напомним, что самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. На борту воздушного судна находились 14 человек, включая двух членов экипажа. Согласно имеющейся информации, несколько человек на борту транспортного средства получили травмы. К месту ЧП были направлены сотрудники экстренных служб региона.