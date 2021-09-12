В Пентагоне призвали к обороне Аляски из-за усиления России в Арктике

Командование США уделяет основное внимание соперничеству с Китаем в то время, как Россия захватывает все больше стратегически важных путей в Арктике — в том числе и тех, по которым можно доставить оружие к берегам Соединенных Штатов, заявил командующий 1-й воздушной армией США генерал-лейтенант Кирк Пирс.

По словам Пирса, Россия стремительно осваивает не только морские маршруты, но и воздушные — вокруг Аляски, Канады, Исландии и Гренландии. Особенно беспокоит военных чинов судьба крупнейшего штата США, территория которого некогда принадлежала Российской империи.

Так, в апреле генерал-лейтенант Дэвид Крамм отметил, что ВВС США пришлось очень постараться, чтобы перехватывать российские самолеты у Аляски— по данным издания Defense News, в прошлом году американские военные перехватили более 60 военных самолетов РФ.

«По словам Пирса, ВВС необходимо "восстановить свою мышечную память", чтобы осуществлять воздушное патрулирование с использованием истребителей четвертого и пятого поколений по всей территории Северного командования США, а не только в Европе, где Россия является главной проблемой, как в физическом, так и в цифровом пространстве», — отмечается в статье Defense News, переведенной проектом «ИноСМИ».

yatsenyuk.org.ua / Пресс-служба Арсения Яценюка

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