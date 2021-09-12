Туктамышева отреагировала на пять четверных прыжков Трусовой

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала произвольную программу Александры Трусовой в контрольных прокатах, в которой она безупречно выполнила пять четверных прыжков.

Чемпионка мира и Европы Туктамышева отметила, что ей очень понравилась программа Трусовой: и музыка, и выступление.

«Когда услышала музыку, уже поняла, что это будет классная программа. Особенно, когда Саша исполняет пять четверных. Низкий поклон ей за трудолюбие», — передает слова фигуристки Sport24.

Бронзовый призер первенства мира 2021 года по фигурному катанию Трусова стала первой в женском одиночном катании, кто исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. В преддверии нынешнего сезона 17-летняя фигуристка вернулась к российскому специалисту Этери Тутберидзе. До этого она тренировалась под руководством Евгения Плющенко.