Оперштаб связывает жесткую посадку самолета под Иркутском с отказом техники

Специалисты рассматривают отказ техники в качестве основной версии падения самолета L-410 под Иркутском.

Стоит отметить, что на борту воздушного судна в момент инцидента находились 14 человек, среди которых два члена экипажа. Самолет совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Казачинское.

В пресс-службе регионального МЧС уже подтвердили факт происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Казани. На его борту находились 178 человек. По имеющимся данным, пилоты приняли такое решение из-за неисправности пневматики.