Пассажиры самолета L-410 оказались зажаты в салоне после жесткой посадки под Иркутском

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

В четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным сведениям, совершил жесткую посадку самолет L-410. Воздушное судно следовало из Иркутска в Казачинское.

Информацию о жесткой посадке подтвердили в МЧС РФ.

На борту находились 14 пассажиров, включая двоих членов экипажа, сообщает ТАСС. В результате происшествия четыре человека выжили, один пострадал, а 11 пассажиров оказались зажаты в салоне самолета.