Реформы не помогут: Кулеба раскрыл, почему Украину не хотят принимать в ЕС

Запад не готов принимать Украину в Евросоюз, несмотря на внедрение реформ по евроинтеграции, посетовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ЕС не хочет признавать реальную причину сложившейся ситуации.

«Мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину», — цитирует министра издание «Главред».

Отношения между Киевом и Брюсселем Кулеба назвал «стратегической неопределенностью». По его словам, западные партнеры не отвечают руководству Украины на вопрос о том, какие еще условия необходимо выполнить для членства в Евросоюзе.

«Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше», — заявил глава МИД Украины.

Потенциальное вступление страны в Евросоюз — это «политический вопрос», на который в ЕС ответить пока не готовы. «…И от реформ это не зависит», — резюмировал политик.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмутила украинцев заявлением о том, что Украину и Евросоюз разделяет расстояние в «несколько световых лет». Она добавила, что Украине, Грузии и Молдавии потребуется еще около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым общесоюзным критериям в обозримом будущем. За последние пять лет Кальюлайд «не увидела» приближения Киева к выполнению Копенгагенских критериев.