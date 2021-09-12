СК проверит основания задержания россиянина в Праге

Глава СК Александр Бастрыкин поручил правоохранителям провести проверку оснований задержания гражданина России в столице Чехии — Праге.

По информации некоторых СМИ, в столичном аэропорту Чехии был задержан активист Александр Франчетти. Предварительно, его деятельность была связана с периодом воссоединяя Крымского полуострова с Российской Федерацией в 2014 году, сообщало Федеральное агентство новостей.

Ордер на арест гражданина РФ предоставила Украина. На ее территории задержанного могут привлечь к уголовной ответственности.