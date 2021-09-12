Народная милиция ДНР сообщила о крупном скоплении военной техники ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины сосредоточили на подконтрольной территории Донбасса крупные скопления военной техники, заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Представитель ведомства сообщил журналистам, что было зафиксировано размещение 51 единицы вооружения и военной техники, принадлежащих украинским силовикам. По его словам, ВСУ сосредоточили боевые машины в шести районах, подконтрольных Киеву.

В ДНР поясняют, что среди обнаруженной техники были противотанковые управляемые ракетные комплексы 9П148 «Конкурс», буксируемый миномет 2B9 «Василек», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», гаубицы Д-20 и 2С1 «Гвоздика», танки Т-64. Помимо этого, украинская армия скапливает и другую бронетехнику.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 100 боеприпасов. Как сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские формирования открыли огонь по северной окраине Донецка, поселку Минеральное под Ясиноватой, поселкам Новоласпа, Ленинское и Безыменное, расположенным на юге.