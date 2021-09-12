«Ни о чем»: сенатор Пушков оценил рассекреченный материал о терактах 11 сентября в США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал рассекреченный документ ФБР по терактам 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах.

Ранее Федеральное бюро расследований США обнародовало первый из рассекреченных по указу американского президента Джо Байдена документов по терактам, которые произошли в Нью-Йорке 20 лет назад.

Однако это совсем не удивило российского парламентария, который прокомментировал это событие в своем Telegram-канале.

«Вот это — секретный документ, который теперь рассекречен? Ни о чем», — подчеркнул он.

Ранее Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил минюсту и другим причастным ведомствам провести ревизию документов по трагедии 2001 года и опубликовать рассекреченные сведения в течение полугода.