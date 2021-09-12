Постпред РФ в Вене Ульянов: Москва призывает возобновить переговоры по иранской сделке

Москва призывает в ближайшее время возобновить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом в своем Twitter написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Публикация сделана на фоне визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран.

«Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД», — говорится в сообщении.

При этом ранее с таким же призывом выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Иранская программа продолжает свое развитие, однако этот процесс можно остановить, вернувшись к переговорам в Вене, считает он.