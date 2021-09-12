Россияне забили девять мячей команде Египта на старте ЧМ по мини-футболу

Россияне со счетом 9:0 разгромили сборную Египта в матче первого тура группового этапа первенства мира по мини-футболу. Соревнования проходят в Литве.

В финальной части чемпионата мира выступают 24 команды-участницы. Они разбиты на шесть групп, в 1/8 финала выходят две лучшие сборные и еще четыре лучшие — с третьего места. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Гватемалы и Узбекистана. Во втором туре россияне сыграют с узбекскими футболистами, матч состоится 15 сентября.

Стоит отметить, что в матче впервые в истории международного турнира была использована система видеопомощи судьям (VAR).

Российская команда Сергея Скоровича выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз). На футболках у футболистов вместо герба размещена надпись: «Наши парни». Российские сборные на международных турнирах выступают в качестве нейтральных спортсменов из-за санкций всемирного антидопингового агентства (ВАДА).