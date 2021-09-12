Обрушение жилого дома в Израиле попало на видео

Аварийный дом обрушился в в Тель-Авивском округе Израиля, проживающих в нем людей успели эвакуировать. Очевидцы засняли происходящее на видео.

По информации СМИ, инцидент произошел в городе Холон на улице Йосефа Серлина. Строение покосилось, в стенах появились трещины, а двери перестали открываться.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов, после чего район был оцеплен из соображений безопасности. Горожан старались не пускать в опасную зону, но они стояли неподалеку и смотрели, как рушится их дом.

Сотрудники полиции перекрыли дорогу в районе ЧП. Без крова остались 16 семей — часть из них отправилась к родственникам, а остальные поселились в гостинице.