Российские и белорусские ВВС уничтожили аэродром «противника» на учениях «Запад-2021»

Воздушно-космические силы РФ совместно с ВВС Белоруссии отработали маневры по уничтожению аэродрома с авиацией условного противника.

Тренировочные мероприятия прошли в рамках учений «Запад-2021» на территории белорусского авиационного полигона. По легенде, разведка выявила место дислокации вражеских самолетов. Для их ликвидации в воздух были подняты экипажи союзных сил, которые применили авиационные бомбы и неуправляемые ракеты.

«Сброшено порядка 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

После этого белорусские истребители Су-30СМ провели дополнительную разведку и взяли под контроль воздушное пространство в зоне проведения операции. Также военные отработали эвакуацию экипажа потерпевшего крушение самолета. Маневры выполнялись под прикрытием вертолетов Ми-24.