Мэр Парижа Идальго объявила о намерении участвовать в президентских выборах

Градоначальник Парижа Анн Идальго планирует принять участие в выборах президента Франции.

Она объявила о намерении побороться за кресло главы государства на пресс-конференции. Выборы французского лидера состоятся в 2022 году.

«Сегодня я готова объявить, <...> что решила стать кандидатом на должность президента Франции», — подчеркнула Идальго.

Мэр города предпочла не раскрывать подробности своей предвыборной кампании. Градоначальница является членом Социалистической партии Франции. Она сообщила о намерении «вести уважительный и открытый диалог с французами» в преддверии голосования.

Недавно было объявлено о скором выходе книги Идальго «Французская женщина». В труде мэр отдала приоритет пересмотру зарплат работников сферы образования. Также претендент на пост президента акцентировала внимание на экологических вопросах.