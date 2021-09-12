Пресс-секретарь Зеленского заявил о его готовности встретиться с Путиным при одном условии

Украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если на встрече будет поднят «вопрос» Крыма и Донбасса.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский готов провести встречу с Путиным в любое время и месте в рамках нейтральных территорий. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дом».

«Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — подчеркнул Никифоров.

Помимо этого, пресс-секретарь Зеленского добавил, что против такой встречи выступает именно российская сторона, которая, по его словам, не собирается выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма».