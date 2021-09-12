Терапевт Алексеева перечислила особенности постковидного синдрома при дельта-штамме

Заражение дельта-штаммом коронавируса чревато различными последствиями для здоровья при постковидном синдроме. Об этом рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, после уханьского варианта инфекции у переболевших наблюдалось выпадение волос, так называемая постковидная алопеция. Однако сейчас после выздоровления от дельта-штамма у пациентов нередко встречаются проблемы со зрением, очень сильная сонливость, слабость и насморк, сообщает URA.RU.

Иммунолог Николай Крючков также заявил, что люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, могут столкнуться с серьезным постковидным синдромом вне зависимости от разновидности вируса. Но у тех, кто перенес болезнь легко, с высокой долей вероятности таких последствий может и не быть, хотя у примерно 20% выздоровевших симптомы сохраняются несколько месяцев.