Содержащиеся в сигаретном дыме вещества способны блокировать проникновение COVID-19

Число заражений коронавирусной инфекцией среди курильщиков оказалось ниже, что удивительно, поскольку COVID-19 в первую очередь поражает дыхательную систему.

Японские исследователи из Университета Хиросимы решили выяснить, почему так происходит. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Эксперты под руководством радиобиолога Кейджи Танимото обнаружили два препарата, которые имитируют действие химических веществ в табачном дыме. Этот процесс ингибирует производство белков АСЕ2, благодаря чему снижается способность патогена проникать в клетку организма.

В рамках эксперимента ученые подвергли клетки воздействию различных доз экстракта сигаретного дыма. Как оказалось, чем выше была активность производного от CSE гена, тем меньше рецепторов АСЕ2 приходили в активность. В результате патогенные частицы не могут проникать в организм и заражать человека.

Однако несмотря на это курение очень опасно для здоровья. В долгосрочной перспективе эта вредная привычка грозит закупоркой сосудов и сердечным приступом.