Фигуранту дела о подрыве газопровода в Крыму переквалифицировали обвинение

Заместителю главы запрещенной в РФ организации «Меджлис»1 грозит до 15 лет колонии по статье о диверсии после переквалификации обвинения по делу о подрыве газопровода в Крыму.

Такой информацией поделился адвокат обвиняемого Наримана Джелялова Николай Полозов на своей странице в социальной сети Facebook. Юрист отметил, что сейчас его подзащитный находится в двухместной камере симферопольского СИЗО.

«Следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение», — говорится в сообщении Полозова.

Напомним, 23 августа участок газопровода был поврежден в поселке Перевальное Симферопольского района. По данным правоохранителей, к инциденту причастна группа сторонников запрещенной организации «Меджлис крымско-татарского народа». 6 сентября решением Киевского районного суда Джелялова и его сообщников поместили под стражу до 4 ноября текущего года.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации