Минобороны Японии сообщило о появлении китайской подлодки вблизи границ страны

Министерство обороны Японии зафиксировало появление подводной лодки Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вблизи своей территории, сообщили в СМИ.

Обозреватели американского издания Associated Press в своем материале пишут, что, согласно сообщению японского военного ведомства, субмарина находилась под водой. Токио настаивает, что подлодка принадлежит КНР, поскольку китайский эсминец с управляемыми ракетами класса Luyang III держался поблизости от нее.

В минобороны сообщили, что подводное судно держит курс на северо-запад от восточного побережья острова Амами-Осима. Отмечается, что утром в воскресенье, 12 сентября, субмарина шла на запад в Восточно-Китайское море, где располагаются острова, являющиеся предметом территориального спора между Токио и Пекином.

В то же время в ведомстве уточнили, что подлодка и эсминец ВМС НОАК не заходили в территориальные воды государства. Несмотря на это, Силы самообороны Японии направили в этот район три разведывательных самолета и два эсминца, чтобы собрать информацию.