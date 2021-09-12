Захарова указала на активную роль Запада в переписывании истории Второй мировой войны

Запад играет активную роль в процессе переписывания истории Второй мировой войны, подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Журналисты «Народных новостей» поинтересовались у дипломата, почему сегодня так важно говорить о проблемах фашизма. В первую очередь это необходимо, чтобы помешать попыткам западных стран переписать историю, подчеркнула она.

«Практически три десятилетия как запущен процесс переписывания истории Второй мировой войны. Из вялотекущей фазы он перешел в активную», — пояснила Захарова.

Идеологом этого процесса выступает коллективный Запад, а его исполнителем — Североатлантический альянс. У них существует конкретная задача, которая заключается в обесценивании вклада Советского Союза в победу над фашизмом, отметила представитель МИД РФ. По ее словам, подобные манипуляции недопустимы.