Лукашенко: армии РФ и Белоруссии готовы противостоять новым угрозам на западных границах

Вооруженные силы России и Белоруссии показали свою готовность противостоять новым угрозам на западных границах. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил это во время награждения военнослужащих, принимавших участие в стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021». По его словам, на западных рубежах Союзного государства собираются новые вызовы и риски, несущие опасность двум странам.

«Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны. И пусть никто даже не сомневается, что мы — белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, — готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве», — подчеркнул Лукашенко.

Сообщается, что совместные маневры РФ и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября. В них задействованы порядка 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники.