Матч ЛЧ «Челси» — «Зенит» обслужит польская бригада арбитров

На матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» назначена бригада польских арбитров, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встречу обслужит Бартош Франковски, помощниками назначены Марчин Бонек и Якуб Винклер. Резервным судьей выбран Кшиштоф Якубик. За VAR будут отвечать немецкий и итальянский специалисты — Марко Фриц и Марко Ди Белло соответственно.

Матч между петербургским клубом и «Челси» пройдет на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 сентября, встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Этот матч смогут посетить российские фанаты, которые пройдут обязательный двухнедельный карантин.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов команде Сергея Семака предстоит также сыграть с туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».