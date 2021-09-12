Минобороны Японии выразило протест России из-за «нарушения» воздушного пространства

Министерство обороны Японии выразило протест России из-за якобы нарушения воздушного пространства около северного острова Хоккайдо, передает агентство Kyodo.

Российский самолет Ан-26 зашел на территорию страны без согласования, считают в ведомстве. Для перехвата воздушного судна в небо подняли японские истребители.

Отмечается, что минобороны Японии по дипломатическим каналам направило России призыв к недопущению подобных ситуаций вновь. При этом якобы нарушитель был гражданским самолетом, а не военным, говорится в сообщении.

Отношения Москвы и Токио стали более напряженными в последнее время. Япония систематически призывает Россию «отдать» Курильские острова, несмотря на итоги Второй мировой войны.