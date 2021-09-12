Секрет на миллиарды долларов. Почему ФБР не расскажет всю правду о теракте 11 сентября

По распоряжению президента Джо Байдена накануне ФБР рассекретило первый документ со сведениями о терактах 11 сентября 2001 года, унесших жизни около 3 тысяч человек. Но ничего нового Америка не узнала.

И снова подтверждается, что к преступлению причастны граждане Саудовской Аравии — в частности, речь идет об Омаре аль-Баюми, который помогал двум террористам «с поездками, жильем и финансированием».

Об участии саудитов в крупнейших в истории терактах было известно и ранее. Однако родственники жертв двадцать лет подозревали, что в организации атак замешаны власти королевства, а не просто частные лица. И направили Байдену письмо с просьбой рассекретить материалы, позволяющие доказать это.

Но как и в 2016 году, никаких доказательств того, что руководство Саудовской Аравии пособничало террористам, в документе не приводится. Ничего удивительного: не зря ведь саудовское посольство в Вашингтоне предварительно одобрило полное рассекречивание всех сведений. Без согласия Эр-Рияда бумаги не были бы опубликованы.

Теперь на взыскание с Саудовской Аравии миллионных (если не миллиардных) компенсаций семьи погибших могут не надеяться. Еще в 2016 году Вашингтон пошел на поводу у Эр-Рияда после ультиматума, согласно которому СА распродаст свои активы в США на сумму порядка 750 миллиардов долларов, если Конгресс одобрит законопроект, позволяющий привлечь к суду саудовское правительство за возможную причастность к терактам. 15 из 19 террористов, захвативших четыре пассажирских самолета, были гражданами Саудовской Аравии.

Американские эксперты не уверены, что отношения США с ближневосточным партнером будут такими же теплыми, что и раньше. Но решение Белого дома их еще удивит.

Global Look Press / Hubert Boesl/dpa

Камни преткновения

Республиканцы и демократы редко сходятся во мнениях. Но по саудовскому вопросу некоторые из них достигли консенсуса: ряд конгрессменов от обеих партий выступают против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Так, в эпоху президентства и Дональда Трампа, и Джо Байдена парламентарии внесли на рассмотрение множество законопроектов, обязывающих Вашингтон прекратить оказание материально-технической и разведывательной поддержки СА в войне с Йеменом. Бойню с хуситами, поддерживаемыми Ираном, Штаты финансировали с самого начала, снабжая саудитов самым современным вооружением прямиком с американских конвейеров.

Но интерес США заключался не только в «кормлении» собственного военно-промышленного комплекса. Во-первых, поддерживая саудитов в бомбежках и блокаде Йемена, Запад боролся с запрещенной в РФ террористической «Аль-Каидой»1, тоже участвующей в конфликте. Во-вторых, подрывал саудовскими руками влияние Ирана в регионе.

Несмотря на обеспокоенность конгрессменов участием США в очередной ближневосточной войне, Трамп отказался сворачивать поддержку королевству. У администрации Байдена подход другой: гуманитарная катастрофа в Йемене, спровоцированная войной и саудовской блокадой (погибло около 250 тысяч граждан республики, включая боевые потери), внешней политике Демпартии США теперь не соответствует.

Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен прямо обвинил Эр-Рияд в преступлениях в Йемене и заметил, что вопрос санкций против хуситского движения «Ансар Аллах» надо пересмотреть и, возможно, отменить. Этому власти Саудовской Аравии не обрадовались. Как и давлению со стороны США после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги на территории своего консульства в Стамбуле. В причастности к этому Штаты обвинили самого наследного принца.

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Американское недовольство выражалось ярко. В начале июня министр обороны США Ллойд Остин не поехал на запланированную встречу с наследным принцем. В Пентагоне заверяли, что это связано с графиком министра, однако сразу после предупредили саудитов об эвакуации из страны нескольких американских военных объектов. Тем временем, Йемен периодически ударял ракетами по территории королевства и американская помощь была очень нужна.

Партнерство «в сфере безопасности» заканчивалось. И саудиты решили действовать так, как у них лучше всего выходит — экономически.

Подстелили солому

Незадолго до того, как администрация Байдена приступила к работе, Саудовская Аравия активизировала лоббистскую деятельность в США «посредством развития саудовских технологий и инвестиций», утверждает турецкое государственное издание Daily Sabah.

Сделать ставку на деньги в условиях ухудшающихся отношений — решение стратегически верное и, безусловно, рабочее, подтверждает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Главным цементирующим материалом отношений между США и Саудовской Аравией являются многомиллиардные сделки. Шейхи держат миллиарды долларов в американских банках и покупают множество американских продуктов — одного вооружения на десятки миллиардов долларов. И, как бы то ни было, для США это важный союзник на Ближнем Востоке», — заявил политолог.

wikipedia.org / B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Байден не пойдет на кардинальную перемену взаимоотношений с Эр-Риядом, уверен Блохин. Рассекречивание документов — не столько о правде и реальном срыве покровов с трагедии двадцатилетней давности, сколько необходимость Штатов подвести черту под десятилетиями операции США в Афганистане.

«Не думаю, что все документы будут рассекречены. Мы, может, вообще никогда не узнаем правды. Будет рассекречена "вода". В США любят символизм, им нужно под определенный исторический момент подвести черту, но не более», — заключил ученый.

И правда: с очередной публикацией тайны, известной будто бы только спецслужбам, получилось символично. Но совершенно бессмысленно.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации