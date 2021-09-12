Путин оценит подготовку российской армии на учениях «Запад-2021»

Президент России Владимир Путин поучаствует в военных учениях «Запад-2021» в качестве зрителя, сообщил телеканал «Россия-1»

Мероприятие состоится в Нижегородской области. Отработка военных маневров будет происходить на полигоне Мулино.

Вместе с тем по данным телеканала, на следующей неделе президент проведет совещание с членами российского правительства, а также проголосует на выборах Госдумы нового созыва.

Ранее стало известно, что Путин провел в Кремле официальную встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны подписали 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между государствами.