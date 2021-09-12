«Счетоводы!»: Путин иронично прокомментировал судейство российских гимнасток на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин иронично прокомментировал судейство дисциплины художественная гимнастика на Олимпиаде в Токио, где победила потерявшая снаряд израильтянка.

Глава России заметил, что Олимпиада не является засекреченными военными учениями, поэтому удивился тому, что жюри отказалось в спорном моменте предоставить оценки, которые выставлялись участникам Игр во время соревнований по художественной гимнастике.

«Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы!» — сказал российский лидер на встрече с олимпийцами, кадры беседы были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что судьи могли бы предоставить какие-то протоколы, но даже не решились пойти и на это. Резюмируя ситуацию, Путин подчеркнул, что от этого российские спортсмены только сильнее окрепнут. Президент уверен, что лидерство России в этом виде спорта по-прежнему сохранилось, в чем не сомневается вся страна.