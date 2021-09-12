Белоруссия хочет приобрести у России вооружение более чем на 1 миллиард долларов

Белоруссия планирует приобрести российское вооружение более чем на 1 миллиард долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В ходе общения с журналистами на совместных стратегических учениях ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» Лукашенко также добавил, что Минск обсуждает с Москвой перспективы поставок в республику современных российских комплексов С-400.

«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Белоруссии. Но у нас добавилось южное направление», — сообщил белорусский лидер представителям СМИ.

Лукашенко добавил, что во время его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности. По его словам, обсуждались различные темы, в том числе касающиеся строительства военных объектов и поставок вооружений.