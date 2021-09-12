Лукашенко анонсировал визит Путина в Белоруссию 15 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали будущего визита в республику его российского коллеги Владимира Путина.

По его словам, встреча глав государств на территории Белоруссии уже согласована. Российский лидер посетит республику 15 октября. В ходе официального визита Путин примет участие в саммитах ОДКБ и СНГ.

«Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим Госсоветом он прилетит, 15 октября будет Саммит СНГ, мы обсудим конкретику», — сказал он.

Стоит отметить, что президенты провели встречу в Кремле на этой неделе. Итогом заседания стало согласование 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов.