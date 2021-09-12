Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к переговорам с Западом после снятия санкций

Белоруссия готова к переговорам с Западом, однако диалога не получится, пока не будут сняты ограничительные меры, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление он сделал на полигоне Обуз-Лесновский, где прошел один из этапов совместных стратегических учений РФ и Белоруссии «Запад-2021».

«Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем», — подчеркнул Лукашенко.

Помимо этого, белорусский лидер отметил, что попытки Евросоюза надавить на республику через Российскую Федерацию являются «несолидным поведением».

Летом 2021 года ЕС и США ввели очередной пакет санкций в отношении Минска, расширив список физических и юридических лиц, а также наложив серьезные экономические ограничения. В частности, для белорусских авиакомпаний закрыты европейские аэропорты, введены ограничения для девяти белорусских госпредприятий.