Ответственность за происходящее в случае выхода Украины из Минских соглашений будет лежать исключительно на руководстве государства.

Соответствующее заявление сделал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру». По его словам, это произойдет в случае выхода Киева из Минских соглашений и из договора о дружбе с Россией.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что государство снялось с «крючка» Минских соглашений. Кроме того, он назвал это «прорывным достижением».

Таким образом эксперт назвал страшные последствия выхода страны из процесса. По словам Безпалько, в таком случае сразу же встанет вопрос о том, что все ограничительные меры, объявленные под предлогом того, что Российская Федерация якобы не соблюдает Минские соглашения, должны быть немедленно аннулированы. Он объяснил это тем, что теперь договоренности не соблюдает сам Киев.

«Если Украина откажется от "Минска", мы всегда сможем сказать, что до последнего пытались наладить мирное урегулирование на Донбассе, прикладывая к этому массу усилий. Мы шли к этому путем самоограничения. Мы всегда сможем сказать, что предприняли все усилия для достижения мира», — подчеркнул Безпалько.

Кроме того, эксперт отметил, что выход Украины из Минских соглашений также будет означать фактическую войну, в которую российская сторона может оказаться втянута частично или полностью. Помимо этого, война может послужить поводом к внешнеполитическому, дипломатическому и экономическому давлению на Москву. Однако Россия не может просто отдать Украине Донбасс «на съедение», заключил Безпалько.