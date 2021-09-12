Фото вернувшегося в Россию Андрея Губина напугало поклонников

Известный поп-исполнитель, музыкант и композитор Андрей Губин вернулся в Россию из Египта, где лечил спину. Новый снимок артиста, появившийся в Сети, напугал его поклонников.

Исполнитель хита «Зима-холода» продолжает бороться с недугом, из-за которого, по его признанию, чувствует себя «гниющим заживо человеком». Ужасное физическое состояние артиста в какой-то момент вынудило его отправиться на лечение в Египет.

Пока поклонники продолжали гадать, что происходит с их кумиром, в Сети появился новый снимок, способный пролить свет на этот вопрос. Некоторые не узнали в человеке на фото любимого артиста.

«Не узнаю своего кумира!»; «Наш Андрюха высох! Здоровья и сил ему!»; «Боже, что с ним произошло?!» — написали перепуганные поклонники.

Pr Scr instagram.com / @stars.gram

Некоторые пользователи Сети, впрочем, нашли убедительное, по их мнению, объяснение столь болезненному внешнему виду Губина на фото. Так, один из поклонников предположил, что все дело в неудачном ракурсе.