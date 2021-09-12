Категорию граждан, которые являются главными популяризаторами алкогольных напитков среди детей, назвали в Министерстве здравоохранения РФ.

Согласно распространенному мнению, тягу несовершеннолетних к алкоголю прививают в плохих компаниях. Однако это является стереотипом, который редко соответствует реальности, считает заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он уверен, что главными популяризаторами спиртных напитков среди детей являются родственники, в том числе родители.

Многие проблемы у детей идут из семьи, подчеркнул министр в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Ранее специалисты провели исследование с целью выявить, когда ребенок впервые сталкивается со спиртным. Первый опыт чаще всего дети получают в семье. Алкоголь является неотъемлемой частью праздников, и у ребенка формируется к этим напиткам нормальное восприятие.