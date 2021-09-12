Посол Китая Цинь Ган выдвинул требование к Вашингтону по разрешению разногласий с Пекином

Китайский посол Цинь Ган в резкой манере потребовал от США создать условия для нормализации диалога между Вашингтоном и Пекином.

Новый посол КНР в США Цинь Ган заявил в ходе видеозаседания, что для разрешения разногласий в китайско-американских отношениях необходимо создать условия для нормализации диалога. Дипломат из Поднебесной выразил убеждение, что в противном случае коллегам из Вашингтона следует заткнуться.

Слова Цинь Гана прозвучали во время заседания по Zoom, а само мероприятие было организовано Национальным комитетом по отношениям между США и Китаем. На вопрос о том, что нужно предпринять для улучшения отношений между двумя державами, китайский дипломат буквально поставил на место американских коллег, сделав резкое заявление.

«Если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться», — выдвинул требование к Вашингтону посол из КНР.

Очередной дипломатический скандал между Вашингтоном и Пекином разразился в марте 2021 года после встречи в Анкоридже американской и китайской делегаций на высшем уровне. КНР обвинила Соединенные Штаты в нарушении протокола и ненадлежащем отношении к гостям. В свою очередь, дипломаты США убеждены, что конфликт спровоцировали коллеги из Поднебесной.