Глава MI5 Маккаллум предупредил США об угрозе нового «11 сентября» после Афганистана

Соединенные Штаты рискуют получить новое «11 сентября» после вывода своих войск из Афганистана. Об этом заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум.

По его словам, решение Вашингтона вывести американский военный контингент с территории республики «приободрило и воодушевило» исламских экстремистов. Маккаллум отмечает, что подъем морального духа террористов существенно повышает угрозу более изощренных атак.

«Они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», — пояснил глава контрразведки Британии.

Террористы угнали два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года, после чего врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к их полному разрушению. Еще один самолет врезался в западное крыло здания Пентагона в Вашингтоне. По официальным статистике, жертвами теракта в Нью-Йорке стали 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек.