«Президент назвал это прорывом»: пресс-секретарь Лукашенко рассказала о встрече с Путиным

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла результативно. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Представитель Лукашенко подвела итоги переговоров двух президентов. По ее словам, глава Белоруссии положительно оценил встречу.

«Президент назвал это прорывом», — подчеркнула Эйсмонт в эфире телеканала «Россия-1».

Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ по итогам встречи, которая прошла в Кремле 9 сентября. Российский лидер отметил, что стороны достигли договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, а также в других сферах.