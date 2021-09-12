Трамп назвал выдающимся и фантастическим российского боксера Ковалева

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что российский боксер Сергей Ковалев является «фантастическим». Экс-глава Белого дома заинтересовался судьбой спортсмена.

Трамп выступил в качестве комментатора на вечере бокса в Голливуде. Главным событием стал поединок Эвандера Холифилда и Витора Белфорта, в котором бразилец нокаутировал американца в первом же раунде.

Экс-президент разговаривал с напарниками на разные темы и вспоминал о прошлых выдающихся спортсменах. Когда речь зашла о Сауле Альваресе, Трамп спросил о россиянине Сергее Ковалеве.

«А что случилось с тем бойцом, с которым он (Альварес) дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?» — спросил он, отметив, что всегда называл Ковалева выдающимся боксером.

В ноябре 2019 года на арене MGM Grand Garden Arena Ковалев встретился с чемпионом мира в трех весовых категориях Саулем Альваресом. В конце 11-го раунда россиянин пропустил несколько сильных ударов по челюсти и был нокаутирован.