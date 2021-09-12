Американский дипломат Волкер пригрозил антироссийскими санкциями «Северному потоку — 2»

Берлин и Вашингтон наложат ограничительные меры на «Северный поток — 2», если проект будет использоваться в качестве «оружия», заявил дипломат из США Курт Волкер.

Он пригрозил антироссийскими санкциями трубопроводу. На данный момент Вашингтон пытается помешать проекту, однако деятельность американской стороны ограничивается словами, подчеркнул дипломат. Настоящее соглашение США и Германии, предполагающее отказ от дополнительных рестрикций, объясняется финансовой выгодой, заявил Волкер.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — заявил американец.

Москва неоднократно указывала на коммерческую направленность проекта «СП-2». Россия готова и дальше транспортировать голубое топливо через Киев, но транзит зависит от объемов будущих газовых закупок Европы.