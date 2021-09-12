«Это был закон бумеранга»: Ибрагимович рассказал, как у него украли любимый велосипед

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал историю о том, как у него украли любимый велосипед в детстве, а также объяснил, почему сам воровал двухколесные.

«Мой любимый велосипед у меня украли, и я так и не смог его вернуть. Но, возможно, это был закон бумеранга за все те велосипеды, которые я тоже украл. Жаль, это был мой любимый велосипед», — признался форвард в интервью изданию France Football.

Он признался, что в детстве был глупым, но ему приходилось воровать велосипеды у других, чтобы добираться быстро из одного пункта в другой. По словам звездного форварда, это был вопрос выживания. При этом, он уточнил, что не перестал угонять чужие велосипеды, когда лишился своего любимого двухколесного друга.

Ранее Ибрагимович рассказал о своем споре со звездой НБА Леброном Джеймсом касательно расизма. По словам шведского футболиста, невежественные люди есть везде, поэтому надо концентрироваться на спорте и не лезть в политику.