Российские десантники перебазировались в Ульяновск для участия в маневрах «Запад-2021»

Подразделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ самолетами Ил-76 ВКС РФ переброшены из Рязанской области в Ульяновск для участия в маневрах «Запад-2021».

Военнослужащие на аэродроме Дягилево осуществили погрузку в самолеты боевой техники, которая необходима для десантирования в рамках основного этапа учений.

«Личный состав подготовлен в полном объеме и готов выполнить любые поставленные задачи», — уточнил командир батальона Дмитрий Томин.

Военнослужащим предстоит отработать десантирование более 300 военнослужащих и 30 единиц боевых машин БМД-4М на площадку «Житово». В маневрах будут задействованы 23 самолета Ил-76МД.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября. Мероприятие проходит на девяти полигонах РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти военных объектах Белоруссии.