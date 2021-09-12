Спикер Госдумы Володин упрекнул Зеленского за слова о войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией.

По его словам, подобные высказывания украинского лидера несут в себе опасность для европейских государств. Поэтому Брюссель должен внимательно отслеживать, что происходит у него под боком.

«Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну», — сказал он.

Вместе с тем Володин подчеркнул, что русские и украинцы всегда были одним народом, который оказался разделен из-за действий таких политиков как Зеленский. Киевской верхушке необходимо думать о развитии отношений между странами, а не о войне, резюмировал он.