Глава МИД Японии Мотэги планирует посетить США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги собирается в сентябре посетить Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Асамблеи (ГА) ООН.

Соответствующую информацию распространил телеканал NHK. Уточняется, что на полях сессии японский министр собирается провести переговоры с иностранными коллегами, включая глав МИД Германии, Бразилии и Индии.

Помимо этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга, срок полномочий которого на посту главы правительства истекает в сентябре, не намерен лично посещать мероприятие и вместо этого выступит с видеообращением.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в США 14 сентября открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября. В соответствии с распоряжением российского лидера Владимира Путина делегацию страны на сессии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.