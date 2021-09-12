Видео со стартом путешествия фанатов ЦСКА на воздушном шаре появилось в Twitter

Болельщики футбольного клуба ЦСКА отправились на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» на воздушном шаре.

Видео с началом путешествия 12 фанатов опубликовано в Twitter-аккаунте «Фанаты ЦСКА RBWorld». Расстояние между российской столицей и Тулой составляет 183 километра.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 12 сентября на стадионе «оружейников». Старт встречи — в 14:00 по московскому времени.

Накануне прошли три матча седьмого тура чемпионата России. Петербургский «Зенит» на своем поле победил грозненский «Ахмат», московский «Локомотив» забил два безответных гола самарским «Крыльям Советов», а столичный «Спартак» победил подмосковные «Химки» — 3:1.