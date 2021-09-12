Латиница ради евроинтеграции: как Украину готовят к новому алфавиту на польский манер

Переход Украины на латиницу, предлагаемый когда-то отдельными экспертами, теперь поддерживается на государственном уровне. За отказ от кириллицы выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов — по его мнению, такой шаг станет «фундаментальным» в процессе евроинтеграции.

«Я считаю, что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», — заявил Данилов в интервью «Радио Свобода»1 (признано иноагентом в РФ).

Секретарь СНБО не отрицает, что «декириллизация» — вопрос политический. Как и новое двуязычие на Украине: чтобы приблизить страну к Западу, Данилов предлагает сделать английский язык «обязательным» и обучать ему с детского сада.

«Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все», — подчеркнул Данилов.

Однако предыдущие инициативы по «латинизации» украинского языка почему-то не были поддержаны.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Безуспешные попытки

Переход украинского языка на «латинку» экс-министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить еще в 2018 году, но дискуссия так и не вышла на законодательный уровень.

В народе инициатива тоже не получила широкого одобрения. Первые призывы к отказу от кириллицы прозвучали в прессе в 2017 году, подкрепляясь «удачными» историческими фактами. Так, портал «Вести-Украина» напоминал, что первые украинские тексты датируются XVI-XVII веками и были написаны польским или чешским алфавитом, а в XIX-XX веках латиницей пользовалась бюрократия Галиции, подчиняющаяся Австрии.

Любители тут же сделали проект нового алфавита для украинского языка. Оригинальностью предложенная письменность не блистала, мало чем отличаясь от чешской и польской.

В июне 2019 года на сайте президента Украины появилась петиция на тему перехода украинского языка на латиницу. Предложение аргументировалось так: «Кириллица — русский мир. Латиница — международный стандарт», «Успешная Украина невозможна без перехода на латиницу», «Украина даже визуально не будет похожа на РФ», «Для западных бизнесменов и туристов гораздо удобнее, когда вся информация в Украине будет на латинице».

В офисе президента обращение так и не рассмотрели. Вместо 25 тысяч подписей петиция собрала лишь 33.

«Важнейшим плюсом является скорейший уход Украины от "русского мира". И латиница- это будет такой невидимый, психологический барьер между Украиной и Россией», — настаивал автор обращения Владислав Мартинюк.

ФСБ РФ /

Конец украинской кириллицы

Латинизировать на Украине в 2021 году все-таки начали, но почему-то не с украинского языка. В апреле кабинет министров утвердил «концепцию развития крымскотатарского языка» на латинице до 2032 года. Цели декларировались любопытные — во-первых, вернуть Крым, во-вторых, подать «сигнал» западным партнерам.

«Развитие крымскотатарского языка является важной частью стратегии деоккупации Крыма, направленной на защиту языка и сохранение самобытности коренного народа. Это четкий сигнал нашим партнерам, что мы видим стратегию и будем реализовывать ее», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Министр «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников и вовсе сказал, что развитие крымско-татарского языка на латинском — это «связь Украины с Крымом, которую пытается разорвать Россия». Того, что смена алфавита — дело сугубо политическое, никто не скрывает.

Сами крымские татары от идеи не в восторге. Экс-замминистра образования Крыма Айдер Аблятипов подчеркнул, что идея латинизации всех тюркских народов «идет от Турции» и в изменении алфавита нет необходимости, если речь идет о развитии и сохранении языка. Но кабмин Украины это едва ли волнует, да и на Крым украинская юрисдикция уже не распространяется.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Казахский эксперимент

Не удивительно, что сторонники латинизации на Украине завистливо посматривают на Казахстан. Там власти готовили население к отказу от кириллицы с 2012 года. Сначала экс-президент Нурсултан Назарбаев аргументировал радикальный шаг особенностями «современной технологической среды, коммуникаций, а также научного и образовательного процесса XXI века». А в 2017-м утверждал, что кириллица «искажает» казахский язык — реформа проводится в рамках «духовной модернизации».

Однако в отличие от украинских коллег, чиновники в Казахстане, да и сам Назарбаев, всячески подчеркивали аполитичность латинизации и отвергали подозрения в попытке отдалиться таким образом от России в угоду многовекторности. Нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев в прошлом году заверял, что на положение русского языка как государственного реформа никак не повлияет.

И все же Токаев спешить с латинизацией не стал, заявив о переходе на новый алфавит «без искусственного ускорения». По плану Назарбаева, уже через четыре года 95% казахстанцев должно владеть латинографическим алфавитом. У его преемника другие планы: прямо он об этом не говорит, но добиться таких результатов за столь короткий срок просто невозможно. И реформу «отодвинули» на семь лет, до 2031 года.

Затягивание перехода на латиницу в Казахстане лишний раз демонстрирует, что подобные решения, с легкой руки принимаемые властями, реализовать сложно. Переучиваться алфавиту в угоду политической конъюнктуре и даже «духовной модернизации» граждане не слишком желают.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента