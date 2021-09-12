ВДВ РФ впервые провели массовое ночное десантирование на учениях «Запад-2021»

Псковское соединение Воздушно-десантных войск России впервые отработало массовое ночное десантирование в рамках стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021».

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, маневры проходили на полигоне Струги Красные в Псковской области. В ходе ночной высадки было задействовано свыше 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, а также 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.

В военном ведомстве отмечают, что действия бойцов ВДВ РФ координировали с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. Сообщается, что после десантирования и сбора личного состава подразделения осуществили захват полевого аэродрома и уничтожили условного противника. Действия десантников поддерживали средства противовоздушной обороны и артиллерия.