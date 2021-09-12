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Полиция Капитолия рекомендовала наказание для сотрудников после январских беспорядков

Полиция Капитолия рекомендовала наказание для сотрудников после январских беспорядков

Полиция американского Капитолия настаивает на дисциплинарных взысканиях в отношении шести стражей порядка за их действия во время беспорядков у здания Конгресса США в январе.

Такая информация содержится в заявлении, опубликованном в субботу на официальном портале структуры.

«Нарушения были признаны выявленными в шести случаях, и было рекомендовано дисциплинарное взыскание», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция Капитолия начала расследование в отношении 29 правоохранителей, шесть стражей порядка были временно отстранены от работы с удержанием заработной платы. Один из них во время митинга сфотографировался с протестующим, другой направлял участников протеста вокруг здания Конгресса США.

Все произошло 6 января текущего года. Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, в то время занимавшего высший государственный пост, ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать принятию итогов ноябрьских выборов президента. В ходе беспорядков смертельное ранение получила манифестантка. Также были зафиксированы несколько несвязанных между собой смертей, квалифицированных как ЧП медицинского характера. Сообщалось о гибели сотрудника полиции Капитолия.