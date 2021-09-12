Рекламный пост у крупных Instagram-блогеров стоит около 200 тысяч рублей

Аналитики компании Yoloco рассчитали среднюю стоимость рекламы в российском сегменте Instagram,

Дороже всего, как показало исследование, стоит реклама у актеров, продюсеров и шоуменов, аудитория которых превышает 2 млн пользователей. Один пост в сториз у таких блогеров в среднем стоит 200 тысяч рублей. Среди блогеров с 1-2 млн подписчиков реклама будет стоить около 62,7 тысяч рублей. Рекламный пост у блогеров с меньшей аудиторией обойдется в среднем в 2-5 тысячи рублей.

Как пишет РБК самым дорогим Instagram-блогером русскоязычного сегмента соцсети стал репер Моргенштерн. За одну рекламную сториз он получает около 2 млн рублей. На втором месте находится Александра Митрошина, которая может заработать за один пост 1 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Дина Саева с показателем 600 тысяч рублей за одну рекламу.